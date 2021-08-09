Воронеж, 9 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Десятимесячный мальчик погиб после наезда на него автомобиля на пляже в Воронеже, сообщили 9 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места происшествия

По предварительным данным, 8 августа около 19:30 в 950 м от 500 км автодороги М-4 «Дон» неустановленный водитель, управляя автомобилем Ford Focus, наехал на десятимесячного мальчика, находившегося с отцом.

Ребёнок от травм скончался. Водитель скрылся, полиция устанавливает личность виновника гибели мальчика. Начата проверка.