Вашингтон, 9 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Американский аукционный дом Mecum выставит на торги копию Ford GT40 1966 года, которая была задействована в съемках фильма «Форд против Феррари». Об этом сообщается на сайте компании.

Mecum Ford GT40 из фильма «Форд против Феррари»

Сюжет фильма «Форд против Феррари» рассказывает о группе американских инженеров и дизайнеров, которые в 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса должны были создать спорткар, способный опередить Феррари в 24-часовой гонке на выносливость «Ле-Ман».

Для съемок фильма использовались копии GT40, поскольку редкие сохранившиеся экземпляры реального авто довольно дорого стоят. Выставленные на продажу автомобиль создан компанией Race Car Replicas (RCR).

Модель получила ливрею номера 88 GT40 Уильяма Уандера для сцены, которая показывает «24 часа Дайтоны» 1966 года.

Автомобиль оснащен мотором V8 на 5,7 л, который расположен позади водителя. В качестве трансмиссии у него шестиступенчатая «механика».

Ранее компания Mecum продала на аукционе суперкар Ford GT MK II 2020 года выпуска. Тираж модели составлял всего 45 экземпляров.

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