Липецк, 9 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В пристройке к цеху Новолипецкого металлургического комбината в Липецке произошел взрыв, сообщает 9августа ТАСС со ссылкой на источник.

Government.ru Новолипецкий металлургический комбинат

«В 09:59 (совпадает с мск) на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв», — сказал источник.

По его словам, последовало возгорание кровли. В результате происшествия никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке 30 июля на крышу одного из цехов на Новолипецком металлургическом комбинате упал башенный кран.

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