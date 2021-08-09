Москва, 9 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Каждый второй житель России (49%) определяет свою национальность, исходя из этнической принадлежности родителей, если у отца и матери она совпадает, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Паспорт

Если у родителей разные национальности, то она определяется по отцу, считают 10%, по матери — 4%. Для 12% опрошенных ключевым фактором является родной язык, для 3% — религия.

По мнению 8%, их национальность определяется по большинству населения, проживающего на родной территории. Другие способы выяснить, к какой нации они принадлежат нашли 4%: по советскому паспорту, по цвету кожи, разрезу глаз, менталитету, культуре и т. д.

Опрос проведен 30 июля-4 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (37%) убеждены, что указывать в паспорте национальность следует исключительно по желанию гражданина.

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