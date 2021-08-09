Токио, 9 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Завершившиеся 8 августа в Токио летние Олимпийские игры (ОИ) были восхитительными. Такое мнение 9 августа высказал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в видеообращении, обнародованном на странице его администрации в соцсети Twitter.

Japan.kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

«Благодаря выступлениям спортсменов прошедшие соревнования стали восхитительными. Я хочу поаплодировать всем атлетам: тем, кто добился успехов, и тем, кто не смог сделать последний шаг к своей цели», — сказал он.

Также глава японского правительства отметил, что часть зарубежных наблюдателей назвала предпринятые на Олимпиаде меры против распространения коронавируса слишком строгими, в то время как другие дали высокую оценку усилиям организаторов Игр.

«От всего сердца благодарю за это персонал Игр, медработников и волонтеров», — добавил Суга.

Отметим, летняя Олимпиада в Токио проходила в период с 23 июля по 8 августа и из-за связанных с пандемией ограничений большая часть соревнований прошла в отсутствии зрителей.