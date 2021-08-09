Кемерово, 9 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Кемерове отремонтировано 74 двора. План по капитальному ремонту дворовых территорий на 2021 год выполнен на 86%. Об этом сообщает мэрия города.

Reshaem.vmeste76.ru Ремонт двора

В городской администрации уточнили, что на десяти территориях работы кипят, большинство объектов находится в высокой степени готовности.

В настоящее время дворы ремонтируют параллельно в нескольких районах города: в Центральном, Ленинском, Кировском, Заводском, ж.р.Ягуновский.Ремонт дворовых территорий проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы».