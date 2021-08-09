Москва, 9 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Москве темпы восстановления городской экономики превышают прогнозируемые показатели, сообщила 9 августа глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова, комментируя оценку международного кредитного агентства S&P Global Ratings на уровне BBB-.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Темпы восстановления экономики города в 2021 году заметно превысили прогнозируемые показатели, что отразилось на динамике бюджетных доходов», — сказала Зяббарова.

По её словам, за первое полугодие в городской бюджет поступило свыше 1,5 трлн рублей — на 18,5% больше, чем в допандемийном 2019 году. При этом увеличение происходит как по НДФЛ, так и по налогу на прибыль.

Глава департамента напомнила, что выпадающие доходы и прямые расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями за полтора года превысили 600 млрд рублей

«Рост доходной части бюджета позволяет частично компенсировать потери от пандемии новой коронавирусной инфекции, в полном объеме реализовывать городскую инвестиционную программу и обеспечивать устойчивость бюджетной системы», — заявила Елена Зяббарова.