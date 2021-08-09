Уфа, 9 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. «Пока» не было ни одного случая смерти от COVID-19 после вакцинации в Башкирии. Об этом 9 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

NIAID Вакцинация

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Глава Башкирии Радий Хабиров задал министру вопрос о том, был ли в Башкирии хоть один случай смерти от COVID-19 после вакцинации.

«Нет, пока не было», — ответил министр, сообщив, что больший процент умерших в Башкирии составляют лица, которые не прошли вакцинацию и имеют тяжёлые сопутствующие патологии.

«В основном это лица старше 60 лет — это 80% всех скончавшихся от COVID-19», — подчеркнул Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены вакцинировать от этой инфекции 1,9 млн жителей.