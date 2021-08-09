Чебоксары, 9 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор двум мужчинам, которые обвинялись в незаконном сборе старинных предметов, найденных при помощи металлоискателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Александра Михайлова Чеканка монет

Перед судом предстали двое чебоксарцев. В полиции установили, что «чёрные копатели» вели поиски при помощи металлоискатели и металлодетектора, обнаружив в июле 2019 года в Аликовском и Вурнарском районах предметы XVIII века — в частности, монеты и бытовые предметы, которые они забрали с собой. В ведомстве отмечают, что разрешения на проведение подобных работ у чебоксарцев не было.

Все найденные предметы оценивали эксперты института Российской академии наук, подтвердив их историческую, научную и художественно-культурную ценность. Находки были возращены государству.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 243.2 УК РФ («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания, проводимые без разрешения»). Вурнарский районный суд признал чебоксарцев виновными, назначив условный приговор с испытательным сроком на один и полтора года. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в поле зрения чувашских правоохранителей попал 57-летний чебоксарец, который собирал пистолет и пулемёт времен Великой Отечественной войны, при этом детали оружия мужчина приобретал через интернет у «чёрных копателей».

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