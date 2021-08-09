Рига, 9 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. На совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» могут возникнуть непредвиденные пограничные инциденты с участием сил Североатлантического альянса. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

«Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне — литовской, эстонской, польской — находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно, — сказал он в интервью Financial Times. — Конечно, все это повышает вероятность инцидентов».

Он уточнил, что имеет в виду потенциально опасные «недоразумения, не санкционированные начальством действия». При этом министр признал маловероятным, что какая-либо сторона может быть заинтересована «в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» носит плановый характер и является последним этапом в системе совместной подготовки военных двух стран в этом году. В первую очередь оно направлено на повышение уровня обучения войск из состава региональной группировки, которая предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

В соответствии с планом подготовки учения пройдут в период с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и на девяти полигонах Российской Федерации («Кирилловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж», «Вольский»).