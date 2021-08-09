Новосибирск, 9 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил всем, кто считает, что Кемерово достоин федерального звания «Город трудовой доблести», проголосовать на соответствующем сайте. Его слова приводит официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кемерово

«В первую группу городов, которым было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести», вошёл Новокузнецк. В этом году формируется вторая группа городов. Очень важно, как поддерживают жители региона эту инициативу. Мы подали заявку по городу Кемерово на включение в список. Создан специальный сайт для голосования, на сегодня свои голоса за инициативу отдали уже свыше 230 тысяч человек», — сказал Цивилёв.

Напомним, что шесть городов Кузбасса носят почетное звание региона «Город трудовой доблести и воинской славы»: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.