Москва, , 11:10 — REGNUM Привести Киргизию в чувство из-за роста числа всплесков агрессии в отношении русскоязычных предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Помимо жесткого осуждения таких вопиющих инцидентов на государственном уровне, считаю, необходимо привести киргизских соседей в чувство — как минимум, поддержать наш закон, заставив их граждан получать удостоверения (на право вождения автомобиля в РФ) российского образца», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил, что несколько лет назад Госдума законодательно разрешила киргизам управлять такси в России с водительскими удостоверениями, выданными им на родине.

Депутаты от ЛДПР тогда выступили против инициативы. Законопроект на эту тему до сих пор не рассматривался.

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