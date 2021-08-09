Барнаул, 9 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4166 человек, причём 70 из них добавили в сводку за выходные дни (7−8 августа 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 771 (-7 за выходные дни), из них 243 подключены к аппаратам ИВЛ (+22 за выходные дни).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 534 человека, + 123 за выходные дни) и ОРВИ (40 611 человек, + 693 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3453 детей (+66 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (64 575 человек, + 830 за выходные дни) новый вирус победили 50 044 человека (всего + 407 за выходные дни).

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