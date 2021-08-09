Москва, 9 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Международное кредитное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне BBB — с прогнозом «Стабильный», сообщили 9 августа в пресс-службе департамента финансов столицы.

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В агентстве отметили, что Москва является центром финансовой активности в России, а также центром экономической, политической и социальной жизни страны. При этом на долю столицы приходится порядка 20% ВВП РФ, а городская экономика имеет высокую степень диверсификации.

При этом в S&P Global Ratings прогнозируют, что ВВП России вырастет на 3,7% по итогам 2021 года. Также эксперты агентства обратили внимание на хорошие бюджетные показатели Москвы и рост устойчивости бюджетной системы города.