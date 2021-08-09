Москва, 9 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 44 лесных пожара на общей площади 18 821 га. Об этом 9 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Sledcom.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.08.2021 г. в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 44 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 18 821 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Вологодской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской и Иркутской областей; в Алтайском, Красноярском и Камчатском краях; в также в Республиках Карелия, Коми, Якутия и в Башкирии.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 176 лесных пожаров на общей площади 1 793 210 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 7608 человек, 1324 единицы техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 41 воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возникшее из-за якутских пожаров задымление в Красноярском крае сокращается.