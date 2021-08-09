В России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара
Москва, 9 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 44 лесных пожара на общей площади 18 821 га. Об этом 9 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Вологодской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской и Иркутской областей; в Алтайском, Красноярском и Камчатском краях; в также в Республиках Карелия, Коми, Якутия и в Башкирии.
Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 176 лесных пожаров на общей площади 1 793 210 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 7608 человек, 1324 единицы техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 41 воздушное судно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возникшее из-за якутских пожаров задымление в Красноярском крае сокращается.