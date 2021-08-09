Шацкий район, Рязанская область, 9 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Один подросток погиб и один пострадал в результате наезда на них автомобиля в Шацком районе Рязанской области. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 8 августа в 00:55 на 5 км автодороги Польное Конобеево — Кермись 52-летний житель Москвы на Kia Sportage сбил двух пешеходов, двигавшихся по обочине в попутном направлении. На месте погиб 17-летний житель Пронска, 16-летняя жительница города Щербинка с травмами госпитализирована.

Водитель находился в состоянии опьянения, он задержан, в отношении него СК возбудил уголовное дело.

Прокуратура области взяла на контроль расследование дела. Кроме того, надзорное ведомство Шацкого района даст оценку действиям родителей, чьи несовершеннолетние дети находились на улице в ночное время, а также органам системы профилактики правонарушений.