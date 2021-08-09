Петрозаводск, 9 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Республике Карелия было подтверждено 173 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на два случая меньше, чем днем ранее. Об этом 9 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Из 173 новых носителей у трех заболевших состояние медики оценивают как тяжелое. Всего в Карелии на сегодня подтверждено 57 486 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5597 детей. Выздоровели 53 862 человека, в том числе 5071 ребенок. Скончались от COVID-19 в республике 742 человека, из них один летальный случай зафиксирован за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,30%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 617 пациентов, из них 44 — в тяжелом состоянии, в том числе один вакцинированных от COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находятся пять человек, в том числе два на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки чуть увеличилась с 23,3% до 23,5%.