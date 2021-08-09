Москва, 9 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В России к концу 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений. На сегодняшний день более половины из них (1617 зданий) уже построены и многие сданы под ключ. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий на стройке

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Всего с начала 2021 года в разных точках страны возводятся 4 тыс. объектов различного назначения. На стройках Минобороны ежедневно задействованы около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники.

«Каждый год от Калининграда до Курильских островов, от Крыма до Арктики в интересах Вооружённых сил вводится в эксплуатацию более 3 тысяч различных зданий и сооружений», — сообщили в военном ведомстве.

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Так, среди них самый северный в мире бассейн на архипелаге Франца Иосифа в Арктике, новые места дислокации кораблей Каспийской флотилии в Дагестане, современное служебное жильё для десантников в Туле и подводников Тихоокеанского флота на Камчатке.

Также военные строители реализуют и гражданские проекты. В частности, в Крыму в короткие сроки были проложены два водовода и создана современная гидротехническая инфраструктура. В Тульской области ведётся строительство крупнейшего онкологического центра, в Дагестане по программам «Образование» и «Демография» возводятся школы и детские сады, а в Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра.