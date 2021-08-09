Кострома, 9 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. С 9 августа в Костромской области ужесточаются правила для граждан, въезжающих в регион. Об этом сообщает администрация области.

Mvdpmr.org Тест на антитела к COVID-19 в лаборатории Тирасполя

Теперь не соблюдать обязательную самоизоляцию на протяжении 7 дней после прибытия могут гости, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест или документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. Ранее избежать изоляции позволяла справка о наличии антител. Требование не касается туристов и граждан, следующих через область транзитом, а также приезжающих по работе.

Эпидемиологические требования расширены в отношении экскурсоводов, работников общепита, пассажирского транспорта и гостиниц Костромской области. Теперь сотрудники из этих сфер, не прошедшие курс вакцинации одним или двумя компонентами, обязаны проверяться на наличие коронавируса раз в неделю.