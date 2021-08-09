Ярославль, 9 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославской области вакцинацию первым компонентом прошли 280 тысяч 982 человека. Завершили вакцинацию 219 тысяч 346 человек. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Вакцинация

Всего в регион поступило 336 тысяч 652 две дозы вакцины. Последняя поставка новой вакцины «Спутник Лайт» в количестве 9000 тысяч доз пришла в регион 8 августа.

Всего в Ярославской области действует 54 прививочных пункта в 33 медицинских организациях. Также работают 48 мобильных бригад и 42 мобильных пункта вакцинации.

Для жителей сельской местности организована доставка на пункт вакцинации и обратно.