Ставрополь, 9 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ставропольском крае число заболевших COVID-19 в сутки выросло до рекордных отметок. За предыдущий день — 8 августа — в регионе выявлено — 338 носителей коронавируса. Такого прироста ковид-пациентов в крае не было с начала пандемии.

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По числу заразившихся коронавирусной инфекцией Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего за полтора года пандемии были подтверждены тесты на опасную инфекцию у 67 211 жителей края. В Дагестане, который занимает вторую позицию в антирейтинге, этот показатель составил 43 313 человек.

Выросло на Ставрополье и количество скончавшихся от COVID-19. Число случаев летального исхода достигло 1956. За прошедшие двое суток в регионе скончались 10 и 11 пациентов. Это самые большие суточные показатели за все время пандемии.