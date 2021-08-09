Москва, , 11:05 — REGNUM Совет Думы обсудил ситуацию в отношении русскоязычных в Киргизии, осуждение происходящего там было единодушным, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ситуация с агрессией в адрес русскоязычных рассматривалась на Совете Государственной думы, и её осуждение было единодушным», — сообщил Нилов в ТГ-канале.

В Госдуме обратили внимание на продолжающиеся всплески агрессии на национальной почве.

«За избиением русского мальчика последовал новый резонансный скандал — в одном из детских центров посетитель швырнул калькулятором в сотрудницу учреждения только за то, что она ответила ему по-русски. Власти страны, в которой русский язык остаётся вторым государственным, уверяют, что ничего страшного в этом нет, и массовых проявлений национализма в отношении этнических русских не наблюдается. А что это? Интернационализм?» — рассуждает Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, состоялось дополнительное заседание Совета Думы, планировалось рассмотреть законопроекты, внесённые в нижнюю палату парламента в период работы депутатов в регионах.

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