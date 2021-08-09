Москва, 9 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Большинство жителей России (37%) убеждены, что указывать в паспорте национальность следует исключительно по желанию гражданина, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

jackmac34 Паспорт

Против обязательного указания национальности в паспорта выступают 27% опрошенных. Одобряют возвращение графы «национальность» в паспорт и считают это пункт обязательным 17% респондентов.

Чаше всего с тем, что национальность в паспорте можно указывать исключительно по желанию согласны женщины, чем мужчины — 41% против 33%, молодежь до 24 лет (44%) и опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. (41%).

Опрос проведен 30 июля-4 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, российское министерство внутренних дел не собирается добавлять в паспорта графу «национальность».

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