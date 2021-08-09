Тбилиси, 9 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Грузии государственным служащим с 1 января 2022 года будет увеличена заработная плата. Об этом 9 августа заявил на заседании правительства страны премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Чиновник

По его словам, госслужащим не поднимали жалование на протяжении нескольких лет, и у них нет достаточной мотивации для добросовестной работы. Также планируется больше платить мэрам городов, которые, по словам Гарибашвили, получают от 1800 до 2000 лари (от $590 до $ 650) в месяц.

«Люди, занятые на госслужбе, больше не видят мотивации, мы не можем конкурировать с частным сектором, поэтому необходимо решать этот вопрос, что мы обязательно будем делать с января 2022 года, а также увеличивать зарплаты мэров. Мы решили практически удвоить их. Немыслимо, чтобы мэр работал за 2 000 лари и служил Кутаиси, Батуми», — заявил Гарибашвили.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления.