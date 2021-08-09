Пенза, 9 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Пензенской области продлили выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от пожара. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Жители региона, утратившие жилье в результате пожара в 2021 году, смогут получить из бюджета Пензенской области единовременную материальную помощь в размере 150 тыс. рублей. До этого данная мера поддержки распространялась только на 2020 год, по итогам которого единовременные компенсации получили 25 малоимущих семей. Сумма выплат составила 3,75 млн рублей.

Как пояснил Мельниченко, в настоящее время есть необходимость продлить действие данного вида поддержки. Дополнительно документы на материальную помощь подали ещё пять человек, пострадавших от пожара в 2020 году.

Для поддержки малоимущего населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, врио губернатора поручил продлить действие выплаты погорельцам и в текущем году. Единовременная материальная помощь предусмотрена для малообеспеченных семей или одиноко проживающих граждан, среднемесячный доход которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума (19 220 рублей).

Органы соцзащиты населения документы и заявление на получение единовременной выплаты принимают по месту нахождения утраченного жилья в течение 12 месяцев со дня возникновения пожара. При этом претендующий на выплату заявитель должен быть собственником жилого помещения, расположенного на территории Пензенской области, полностью утраченного в результате пожара в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Имущество, утраченное в результате пожара, должно быть единственным местом жительства для заявителя и членов его семьи. Также обязательно постоянное проживание заявителя в утраченном жилом помещении на дату возникновения пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в десятом часу вечера в частном доме по улице Калинина в рабочем поселке Лунино произошел пожар. Из дома успели выйти 50-летняя женщина и её трое малолетних внуков 2008, 2016 и 2020 годов рождения. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело оставшегося в доме годовалого мальчика.

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