Ижевск, 9 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 августа прививку от коронавируса сделали 312 496 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 224 242 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 7 и 8 августа, вакцинировались 5012 жителей республики. 6715 человек получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в регионе провели 1 441 673 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5485 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6237 исследований.

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