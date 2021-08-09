Бердск, Новосибирская область, , 10:59 — REGNUM Территориальная избирательная комиссия Бердска завершила регистрацию кандидатов в депутаты горсовета 5-го созыва. По словам председателя комиссии Натальи Фокиной, выдвигался 221 человек, в том числе самовыдвижением — 87, зарегистрировано 185 кандидатов.

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Фокина уточнила, что отказано в регистрации 28 кандидатам, из них 24 самовыдвиженца. Сняли свои кандидатуры восемь человек, из них шесть самовыдвиженцев.

Согласно официальным данным, среди зарегистрированных кандидатов 48 женщин и 137 мужчин. 67 человек имеют высшее образование, у 14 кандидатов среднее образование, 104 кандидата свое образование не указали.

Отметим, с 17 по 19 сентября 2021 года кандидаты будут бороться за 27 мандатов в Совете депутатов города Бердска.