Москва, 9 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Граждане России живут и умирают, экономия, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы у гроба

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, выручка ритуальных агентств увеличилась «всего» на 9%, население, особенно в регионах, предпочитает экономить на дополнительных и мемориальных расходах.

«Приехали! Россияне уже не могут достойно проводить своих близких в последний путь. Граждане живут, экономя, и умирают, экономя», — отметил Журавлёв в Facebook.

Так, до 2020 года средний чек в регионах составлял около 50 тыс. рублей, сейчас граждане тратят не более 30 тыс. рублей, при этом экономия идет за счет отказа от дополнительных ритуальных услуг, пишет «Коммерсантъ».