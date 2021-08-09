Киев, , 11:12 — REGNUM Во время своей встречи в Вашингтоне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский будут обсуждать три блока вопросов — политические, экономические и связанные с безопасностью. Об этом 9 августа сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

По словам главы украинского МИД, в ходе его поездки в США вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком обсуждались результаты будущей встречи глав двух стран, которые будут представлены ими по итогам этой беседы и которые, по словам Кулебы, «нужно готовить».

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — сказал он.

Также Кулеба отметил, что Украина может выстроить с бизнесом и финансовыми учреждениями США очень эффективное партнерство и ввиду этого ко встрече Байдена с Зеленским украинской стороной готовятся конкретные проекты с названиями, цифрами и сроками реализации для американской стороны.

«(По результатам встречи — ред.) будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобили с российским номерами были изрисованы краской неизвестными в украинском курортном городе Бердянск.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.