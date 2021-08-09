Ижевск, 9 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также девять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 43, 53, 57, 62, 80, 85 и 86 лет, а также 64-летний и 65-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1289 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в регионе выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 205 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 41 745 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6253 жителя. За выходные дни, 7 и 8 августа, число активных носителей выросло почти на 300 человек.