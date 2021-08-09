Чебоксары, 9 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев в своём рабочем кабинете проводит встречи с главами муниципальных образований. Цель данных встреч — обсуждение хода реализации проектов и проблемы территорий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики сообщил сегодня, 9 августа, на планёрке в правительстве.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Говоря о ходе ремонтной кампании в образовательных учреждениях, глава Чувашии призвал руководителей муниципальных образований «дойти до каждого объекта», напомнив, что планировать все процессы руководители должны «в самом начале», а не когда возникает проблемная ситуация.

«Я сейчас провожу встречи со всеми главами муниципальных образований, уже с большинством встретился и как раз цель этих встреч — определить текущий статус реализуемых проектов, ещё раз погрузиться в те проблемы, которые есть в муниципальных образованиях, в том числе в ключе формирования бюджета на следующий плановый период. И конечно, иные вопросы, которые требуют обсуждения. По итогам этих встреч я как раз убеждаюсь, что достаточно большое количество глав, скажем так, упустило процесс управления реализацией многих проектов», — открыто сказал Олег Николаев.

В качестве «положительного реагирования» он привёл руководителя Янтиковского района, где на ремонт «проблемной школы» он сумел консолидировать местных жителей.

«Консолидируются усилия, и идёт резкое ускорение процесса. Я не говорю, что всем так надо поступать, но это пример того, как находятся решения. Я понимаю, что мы сейчас пытаемся решить вопрос привычными методами, но сейчас есть такое модное направление — креативные индустрия, креативные подходы. Креатив нам как раз помогает находить зачастую неординарные решения и получить нужный результат в нужное время», — отметил глава Чувашии.

Отметим, что встречи с главами проводятся в новом здании Дома правительства Чувашии, каждого принимает лично Олег Николаев. Встречи проходят накануне сентябрьских выборов, когда в республике будут выбирать депутатов Госдумы, Госсовета и двух вновь образованных муниципальных округов, также состоятся довыборы.