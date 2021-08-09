Перед выборами глава Чувашии проводит личные встречи с сити-менеджерами
Чебоксары, 9 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев в своём рабочем кабинете проводит встречи с главами муниципальных образований. Цель данных встреч — обсуждение хода реализации проектов и проблемы территорий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики сообщил сегодня, 9 августа, на планёрке в правительстве.
Говоря о ходе ремонтной кампании в образовательных учреждениях, глава Чувашии призвал руководителей муниципальных образований «дойти до каждого объекта», напомнив, что планировать все процессы руководители должны «в самом начале», а не когда возникает проблемная ситуация.
В качестве «положительного реагирования» он привёл руководителя Янтиковского района, где на ремонт «проблемной школы» он сумел консолидировать местных жителей.
Отметим, что встречи с главами проводятся в новом здании Дома правительства Чувашии, каждого принимает лично Олег Николаев. Встречи проходят накануне сентябрьских выборов, когда в республике будут выбирать депутатов Госдумы, Госсовета и двух вновь образованных муниципальных округов, также состоятся довыборы.