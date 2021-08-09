Екатеринбург, 9 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Благоустроить площадь 1905 года в Екатеринбурге удастся после появления второй ветки метро. Об этом заявила на брифинге глава городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Екатеринбург.рф, фото Алины Шешеня Временный сад на площади 1905 года, Екатеринбург

Сейчас в городе проводится фестиваль «Атмосфера», в рамках которого на площади разбили временный сад. В обычное время там размещается парковка.

Полноценного благоустройства площади в ближайшее время ждать не стоит. Там должна появится ещё одна станция метро в рамках строительства новой ветки метрополитена. «Тогда вокруг станции метро должен появиться какой-то сквер», — сказала Благодаткова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе представили концепции развития городской набережной.