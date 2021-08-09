Москва, 9 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Поезда возобновили движение по участку Сокольнической линии метро Москвы между станциями «Университет» и «Юго-Западная», сообщает 9 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

При этом расположенная внутри участка станция «Проспект Вернадского» останется закрытой, поезда будут проезжать платформу без остановки. Её открытие ожидается 23 августа. До этого времени обслуживать пассажиров будут бесплатные автобусы компенсационных маршрутов (КМ).

На «Проспекте Вернадского» ведётся строительство перехода на Большую кольцевую линию.