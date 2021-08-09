Москва, 9 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В России могут создать научный «десант» для полётов в космос. Возможность отправки группы учёных на Международную космическую станцию для проведения экспериментов рассматривает институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом сообщил 9 августа заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

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«Этот вопрос проговаривался. Это очень интересная идея. Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом, в условиях космического полета», — пояснил в интервью ТАСС Смирнов.

Завлабораторией считает, что наличие профильных специалистов в отряде космонавтов (Роскосмоса или Академии наук) было бы очень полезно. Это позволило бы включить в научную программу эксперименты, выполнение которых возможно только человеком с профессиональным образованием.

«Например, какие-то инвазивные методики или биологические эксперименты», — добавил он.

Более того, немало молодых действующих сотрудников института мечтают стать космонавтами, отметил Смирнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что российские космонавты смогут выращивать на станции зерно, из которого будет получена мука для выпечки хлеба в космосе. Зерно будет выращиваться одновременно в четырёх секциях. Российские космонавты станут первыми, кто получит «космический хлеб», добавил Соловьёв.