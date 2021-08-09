Сеул, , 10:55 — REGNUM Правительство Южной Кореи изучит возможности оказания помощи КНДР по восстановлению регионов, пострадавших от наводнения. Об этом 9 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи.

Наводнение Aufgang

Известно, что данное заявление прозвучало на следующий день после того, как северокорейские СМИ сообщили о том, что глава КНДР Ким Чен Ын дал указание оказать поддержку провинции Хамгён-Намдо, пострадавшей от сильных дождей.

Представитель министерства объединения Южной Кореи напомнил, что в прошлом, когда Северная Корея страдала от наводнения или других бедствий, Сеул оказывал ей гуманитарную помощь по различным каналам, включая линию правительства, а также общественных и международных организаций.

В министерстве объединения также подтвердили намерение Сеула делиться с Пхеньяном информацией об инфекционных заболеваниях и стихийных бедствиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения на восточном побережье Северной Кореи были повреждены 1,1 тыс. домов.

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