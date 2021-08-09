Ижевск, 9 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 августа выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 205 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 41 745 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 37 детей в возрасте до 14 лет и 42 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 122 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 34 203 человека. Скончались 1289 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано девять летальных случаев, накануне скончались также девять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6253 жителя. За выходные дни, 7 и 8 августа, число активных носителей выросло почти на 300 человек. Из числа получающих лечение 5308 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1152 человека — в состоянии средней степени тяжести, 269 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 августа прививку от коронавируса в республике сделали 307 484 человека. Второй компонент препарата получили 217 527 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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