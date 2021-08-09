Уфа, 9 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. 12% инфекционных коек остаются свободными в Башкирии. Об этом 9 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в республике развернуто 4205 инфекционных коек, из которых заняты 88%, а 12% — свободны.

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил заседание оперативного штаба на 10 августа.

«Надо всех глав предупредить, обсудим вопрос вакцинации. Мы экватор перешли, вы знаете, нам нужно вакцинировать 1,9 млн жителей, миллион уже есть. Очень важная работа, завтра обсудим все детали», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 275 новых носителей коронавируса.