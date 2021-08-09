Берлин, 9 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В июле 2021 года дилеры в Германии реализовали на 25% меньше новых машин, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Немецкая ассоциация автопроизводителей (VDA).

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Отмечается, что падение продаж на немецком авторынке наблюдается впервые после четырех месяцев непрерывного роста реализации новых автомобилей.

Всего в прошлом месяце в Германии было реализовано 236 393 новых авто. Всего же за семь месяцев 2021 года в стране были проданы 1 627 282 машины — на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Автозаводы Германии в прошлом месяце снизили объём производства на четверть. Всего было выпущено в стране 246 тыс. машин. По итогам семи месяцев на автопредприятиях Германии было произведено около 2 млн автомобилей (+9%).

Продажи электрифицированных автомобилей в Германии в июле выросли на 52%, до 25 464 экземпляров.

Ранее немецкая компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo.

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