Элиста, 9 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 9 августа.

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 496 случаев смерти от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 111 жителей Калмыкии, выздоровели 84 носителя инфекции.