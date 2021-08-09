Киев, 9 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Формат очных встреч по обсуждению урегулирования ситуации в Донбассе действительно предусмотрен Минскими договоренностями, однако в настоящий момент в условиях коронавируса это реализовать невозможно, заявил в эфире украинского телевидения спикер украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Представитель Киева отметил, что когда карантинные ограничения будут сняты, Украина, в первую очередь, поставит вопрос о новом месте проведения переговоров. При этом Арестович заявил, что это будет «очень длинная процедура».

«Мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска, а это еще одна очень длинная процедура», — сказал спикер.

ИА REGNUM напоминает, что 21 июля полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации Борис Грызлов заявил, что Россия предложила провести следующее переговоры по урегулированию в очном режиме в Минске, и возражений со стороны Киева не было. 2 августа Грызлов повторил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое может пройти очно, причем именно в Минске.