Москва, 9 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Котировки нефти завершили первую неделю августа на минорной ноте в рамках тренда начала августа, потеряв 1,33% своей стоимости и завершив торги на отметке в $70,90 доллара за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Инвесторы по-прежнему опасаются дальнейшего распространения дельта-штамма. В Китае в пятницу зарегистрировано наибольшее количество заболевших с января, что привело к сокращению количества авиарейсов и ограничению работы общественного транспорта и такси.

Эти события серьезно влияют на оптимизм по поводу восстановления мировой экономики и спроса на топливо. Помимо Китая, дельта-штамм активно распространяется в США, где количество случаев заражения в день превысило 100 тысяч человек. На этом фоне власти США ускоряют процесс вакцинации населения.

Противовесом заболеваемости выступают макростатистические данные из США. Отчет о созданных рабочих местах и безработице за июль повысил уровень оптимизма инвесторов относительно восстановления спроса на топливо, но темпы роста заболеваемости пока этот позитив, сводят на нет.

Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня, 9 августа, — $69−71 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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