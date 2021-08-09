Баку, 9 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящихся возле границы Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным министерства, обстрелы проводились с 00:10 до 00:50 9 августа по местному времени (с 23:10 до 23:50 8 августа мск). Использовалось стрелковое оружие. Погибших и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.

«Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.