Рыбинск, Ярославская область, , 10:54 — REGNUM Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын не принял участие в официальном открытии 950-летия города Рыбинска в знак протеста. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков с однопартийцами в Рыбинске

Поводом для этого стали события, развернувшиеся вокруг его коллеги по партии «Справедливая Россия — за Правду», депутата Госдумы России Анатолия Грешневикова. Грешневиков не пригласили на юбилей, хотя Рыбинск входит в его избирательный округ. Депутат всё же приехал в Рыбинск, однако, по словам главы его избирательного штаба Сергея Хабибулина, автомобиль Грешневикова был заблокирован другими машинами.

«Человека, который 30 лет избирается населением Рыбинска, 30 лет защищает интересы города и горожан, не то что не пригласили, а просто решили ограничить въезд его машины в город. Это нонсенс, достаточно странный, говорящий о страхах власти. Меня пригласили на юбилей, в первый раз за последние годы, пригласили дежурно, на официальное открытие в 16 часов. Я, естественно, не пошёл, потому что Грешневикова туда не пустили. Зато прошлись по городу, повстречались с людьми, поговорили. Они-то не забывают историю, помнят то, что было, и знают, что есть. От этого общения мы получили большое удовольствие. А с властью мы не встречались, потому что нам это не нужно, да и они, видимо, не очень хотели с нами пересекаться», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Лисицын.

Лисицын является кандидатом от «Справедливой России» по 194 округу, Грешневиков — по 195-му. Их основными конкурентами, по мнению экспертов, являются кандидаты от «Единой России» Андрей Коваленко и Лариса Ушакова.

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