Анатолий Лисицын не пошёл на открытие 950-летия Рыбинска в знак протеста
Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын не принял участие в официальном открытии 950-летия города Рыбинска в знак протеста. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Поводом для этого стали события, развернувшиеся вокруг его коллеги по партии «Справедливая Россия — за Правду», депутата Госдумы России Анатолия Грешневикова. Грешневиков не пригласили на юбилей, хотя Рыбинск входит в его избирательный округ. Депутат всё же приехал в Рыбинск, однако, по словам главы его избирательного штаба Сергея Хабибулина, автомобиль Грешневикова был заблокирован другими машинами.
Лисицын является кандидатом от «Справедливой России» по 194 округу, Грешневиков — по 195-му. Их основными конкурентами, по мнению экспертов, являются кандидаты от «Единой России» Андрей Коваленко и Лариса Ушакова.