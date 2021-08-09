Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На Камчатке в краевом правительстве пресечена попытка установки программного обеспечения для майнинга криптовалют на компьютерах госслужащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ведомства.

Криптовалюта

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Установить программы для добычи криптовалют monero, bytecoin и infinium-8 пытались под учетными записями сразу нескольких госслужащих. Материалы проверки переданы в краевое УФСБ.

«Угроза реальна, и случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны. Попытки взлома системы безопасности правительства Камчатского края фиксируются достаточно часто. Все они отражаются», — пояснил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые спекулянты продолжат пользоваться криптовалютами даже после того, как последние утратят свою анонимность. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что к 2025 году анонимные криптовалюты исчезнут.