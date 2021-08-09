Токио, 9 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. К дальнейшему сокращению запасов ядерного оружия призвал США и Россию мэр города Нагасаки Томихиса Тауэ. Он заявил об этом 9 августа в ходе выступления на траурной церемонии в честь 76-й годовщины американской атомной бомбардировки города, его слова приводит газета Yomiuri Shimbun.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки. 9 августа 1945

«Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения на следующей обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений», — сказал он.

Также мэр Нагасаки добавил, что нужно признать факт того, что концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире.

Кроме этого, Тауэ обратился с призывом к японскому правительству «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)» и высказался в пользу создания в Северо-Восточной Азии зоны без ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в южнокорейском уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо состоялась 76-я церемония памяти жертв атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.