Нальчик, 9 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии отметили победу на Олимпиаде в Токио уроженки республики Марии Ласицкене. Прыгунья в высоту стала олимпийской чемпионкой.

Diario de Madrid Мария Ласицкене

В честь прославленной спортсменки и других российских олимпийцев в центре Нальчика 8 августа был дан концерт, а в 21:00 прогремел праздничный салют, сообщили в администрации главы республики. Был дан салют в честь землячки и в городе Прохладный, откуда родом Мария Ласицкене. С поздравлением героине обратился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Искренне поздравляю нашу дорогую Марию с заслуженной победой! Поздравляю жителей Прохладного, Кабардино-Балкарии и всей России! Это был долгий и сложный путь, но Маша справилась! Республика гордится тобой! Ура!» — написал руководитель КБР в своем Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту. Она сумела преодолеть планку на высоте 2,04 метра.