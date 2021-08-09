Хабаровск, 9 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ввёл 9 августа режим ЧС в связи с прохождением паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Чтобы защитить жителей Хабаровска от ЧС, утвержден комплекс мер, в том числе постоянный мониторинг паводковой ситуации, защита горожан и городских территорий от подтопления.

По прогнозу гидрологов паводок на Амуре к Хабаровску подойдет 13−15 августа с отметками 600−650 см, что выше уровня опасных явлений. При таком подъеме в городе может подтопить 60 частных домов, свыше 1,5 тыс. дач на левобережье, детский сад.

В Комсомольске-на-Амуре паводка будут ждать 20−22 августа с отметкой до семи метров, там тоже есть низкие места, которые при таком показателе начнет подтапливать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске готовят отсыпку входа в затон в районе торгового центра «Броско Молл». Вместе с использованием насосов это позволит уберечь территорию, где расположено большое количество многоэтажных жилых домов, от затопления при высоком уровне воды.