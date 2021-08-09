Москва, 9 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Инвестиции в криптовалюту сопряжены с повышенными рисками, и поэтому к ним надо относиться особенно осторожно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«Депозиты при эффективной работе системы страхования вкладов однозначно дают возможность сохранить средства. Еще один надежный способ инвестирования — ОФЗ, потому что они выпускаются под гарантии государства, — сказал экономист. — Традиционно популярны и надежны инвестиции в активы, которые в меньшей степени подвержены инфляционному обесцениванию и способны приумножать свою стоимость со временем: недвижимость, предметы искусства и покупка драгоценных металлов».

Также он отметил, что активно развивается и такое направление, как работа на рынке ценных бумаг.

«Во многих крупных и средних банках есть специалисты, которые могут грамотно проконсультировать непрофессиональных инвесторов и помочь сформировать инвестиционный портфель с минимальными рисками, — сказал Твердохлеб. — А вот к инвестициям в криптовалюту следует относиться очень осторожно — она волатильна и неустойчива, соответственно, эти вложения сопряжены с повышенными рисками».

Напомним, что ранее экономист Юлия Финогенова рассказала ИА REGNUM о том, выгодно ли в РФ обзаводиться обезличенным металлическим вкладом.