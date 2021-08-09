Москва, , 10:38 — REGNUM В совместных учениях Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном будет задействовано более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе округа.

Учения в Таджикистане с участием российских военных Mil.ru

«В практических действиях задействованы звено штурмовиков Су-25, ударные вертолёты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что основные задачи лётчиков — поиск замаскированных баз условного противника, нанесение ракетно-бомбовых ударов по мишеням, высадка тактического десанта и отработка приёмов выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, совместные учения проходят с 30 июля по 10 августа. В ходе мероприятия военнослужащие отрабатывают обеспечение территориальной целостности стран Туркестана.

В ходе совместных учений военные отрабатывают практические действия по уничтожению бандформирований, охране объектов и ведению воздушной разведки. От России в них принимают участие 1,8 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Большую их часть составляют подразделения 201-й российской военной базы.